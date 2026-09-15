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Политика 15 сентября 2026 20:33

Ренат Шакиров покинул пост главы исполкома Нижнекамска

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Пост руководителя исполнительного комитета Нижнекамска покинул Ренат Шакиров. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

Чиновник ушел с должности по собственному желанию в связи с переездом в Казань. Он проработал на посту главы исполкома менее года.

Временно исполняющим обязанности руководителя исполкома депутаты городского Совета назначили Виктора Бельского.

Кроме того, Горсовет объявил открытый конкурс на замещение должности руководителя исполкома. Прием документов от претендентов продлится до 16 октября, окончательное решение будет принимать конкурсная комиссия.

Претендовать на должность могут кандидаты с высшим образованием и стажем муниципальной службы не менее двух лет, а также не имеющие ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.

#нижнекамск
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