В Новошешминском районе туризм назвали приоритетом для развития бизнеса

Возможности для развития бизнеса на селе зависят от территории и специфики района. Для Новошешминского района Татарстана в числе приоритетных – развитие туризма. Об этом сообщил глава муниципалитета Егор Тарнавский на встрече с журналистами.

«Уверен в том, что ни один субъект нашей страны не создает такой набор возможностей, как наша республика. Для нашего района актуально прежде всего туристическое направление», – отметил он.

Тарнавский перечислил уже имеющиеся точки притяжения: коневодство, улиточное хозяйство, другие области сельского хозяйства, историческое и культурное наследие – слободы, храмы, оборонные валы. Но, по его словам, на сегодняшний день в районе отсутствует единый туристический оператор, который собрал бы эти точки воедино и направил потоки туристов по сборным маршрутам. Не хватает и мест размещения: гостиниц, глэмпингов.

В качестве преимущества района Тарнавский выделил логистику.

«Мы равноудалены от крупных городов – и от Казани, и от Нижнекамска, и от Альметьевска и Набережных Челнов. За полтора часа ты спокойно доезжаешь до них, поэтому это тоже точка роста», – сказал он.

Ключевые возможности, которые предоставляет район, нужно развивать и вовлекать в них бизнес, выразил уверенность руководитель муниципалитета.