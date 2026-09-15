Председатель СТОС рассказала, как нижнекамцы оказывали помощь после атаки БПЛА

Нижнекамцы после атаки беспилотников 13 сентября помогали соседям и вместе справлялись с последствиями произошедшего. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель СТОС 17-го и 18-го микрорайонов города Анна Кремнева.

«Жители Нижнекамска – сильные люди. После атаки они не поддались панике, а действовали четко и организованно, поддерживали друг друга», – подчеркнула Кремнева.

Во время атаки один из беспилотников попал в дом №71 на проспекте Шинников. Узнав об этом рано утром, Кремнева сразу приехала на место. У дома уже работали экстренные службы, многие жильцы находились на улице.

«Мы сразу приступили к составлению списков жильцов, чтобы никто не остался без внимания. Первоочередной задачей было обеспечить людям информационную и организационную поддержку», – рассказала собеседница агентства.

Оперативный штаб развернули рядом с домом, в школе №7. Туда направляли жильцов, фиксировали необходимую информацию и организовали горячее питание. Кремнева оставалась с людьми с утра до позднего вечера: принимала обращения, выясняла, кому требуется помощь и временное размещение.

Многие жильцы после сигнала тревоги успели спуститься в укрытие, расположенное в первом подъезде дома. В квартире, куда пришелся удар, находилась пожилая женщина – она не пострадала. После обследования здания жильцам первого и второго подъездов разрешили вернуться в квартиры. Жители третьего и четвертого подъездов разместились у родственников, еще двух человек временно расселили в «Камском Артеке».

Кремнева возглавляет СТОС 17-го и 18-го микрорайонов с 2002 года. Она занимается вопросами благоустройства, работает с обращениями жителей и взаимодействует с городскими службами.

«Работа непростая, но, когда видишь ее результат, когда жители объединяются и удается помочь конкретным людям, это дорогого стоит. В такие моменты понимаешь, что находишься на своем месте», – отметила общественница.

Ранее вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина также отмечала роль Анны Кремневой в помощи жителям пострадавшего дома. По ее словам, председатель СТОС фактически стала одним из тех, кто помогал координировать людей и решать возникающие вопросы после атаки.

Нижнекамск неоднократно подвергался атакам беспилотников. Во время недавней атаки погибли две девушки – Раиля из Самарской области и Диана из Елабужского района Татарстана. Они учились в Нижнекамском педагогическом колледже и работали воспитателями в детских садах. В момент удара девушки находились в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой.

После этой атаки жители Татарстана запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Акция под хештегом #ГордимсяНижнекамском призвана показать сплоченность и стойкость жителей города перед лицом атак. Один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».