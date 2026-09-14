Волонтеры СВО вышли на футбольное поле против Молодежного парламента в Казани

фото: официальный портал "Единой России"

На футбольном поле казанской «Спортивной школы „Мотор“» прошел традиционный турнир по мини-футболу на «Кубок Штаба». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Выбор сильных» по инициативе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан, сообщается на официальном портале партии.

В соревнованиях приняли участие пять команд. За «Штабистов» выступили партнеры по федеральному проекту «Единые», тренеры и основатели спортивного клуба «Витязь» братья Шишкины и члены Молодежного парламента при Госсовете РТ. За «Сторонников Единой России» играли демобилизованные бойцы и волонтеры СВО.

Также на поле вышли команды «Рубин» (Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»), «Раифа» (воспитанники Раифского СУВУ) и «Надежда» (РСОШ им. Н.А. Галлямова).

фото: официальный портал "Единой России"

Турнир, стартовавший в позапрошлом году, стал традицией, объединяющей на поле разных участников и способствующей не только физическому развитию, но и социальной адаптации молодежи.

На церемонии открытия участников приветствовали депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Рустам Калимуллин и Уполномоченный по правам ребенка в РТ, председатель Регионального координационного совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова.

«Футбол – это характер, дисциплина и умение быть единым целым. Приятно видеть, как «Кубок Штаба» объединяет таких разных участников на одной площадке. Уверен, эта традиция будет только крепнуть», – подчеркнул Рустам Калимуллин.

фото: официальный портал "Единой России"

«Сегодняшняя игра стала ярким примером взаимопомощи и стремления к победе. Особенно ценно, что в турнире участвуют ребята из разных учреждений – для каждого из них это возможность стать частью единой команды», – отметила Светлана Захарова.

По итогам соревнований победу одержала команда «Штабисты». Серебро завоевали «Сторонники Единой России», бронзу – «Раифа». Четвертое место заняла «Надежда». Команда «Рубин» завершила турнир с техническим поражением.

«Ребята, которые совершили ошибки и находятся на пути исправления, сегодня на поле доказали, что победа достигается трудом, а ей предшествуют тренировки и усилия. Именно поэтому они должны понимать: успех – результат упорной работы», – резюмировала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Анастасия Исаева.