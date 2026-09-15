В Татарстане 900 школьников стали участниками 100 профтуров от «Работы России»

С начала года кадровый центр «Работа России» Республики Татарстан организовал 100 профессиональных туров для школьников. Участниками мероприятий стали около 900 учащихся. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра.

«Профтуры стали одним из самых востребованных форматов всероссийского проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. Они позволяют подросткам увидеть профессию изнутри, "примерить" ее на себя и сделать первый осознанный шаг к выбору карьерного пути. Школьники побывали на предприятиях самых разных отраслей – от промышленности и транспорта до общественного питания и правоохранительной сферы», – рассказали в пресс-службе.

В сентябре специалисты кадрового центра Кировского и Московского районов организовали для учеников девятого класса гимназии №20 экскурсию в отдел полиции. Школьники узнали о структуре подразделений, основных задачах сотрудников, особенностях работы дознавателей, следователей и криминалистов. Наибольший интерес вызвал арсенал огнестрельного оружия, находящийся на вооружении полиции. Такие встречи помогают подросткам понять, какие навыки и личные качества необходимы для службы в органах внутренних дел.

Профессия полицейского входит в перечень востребованных специальностей на рынке труда Татарстана. Для тех, кто всерьез рассматривает этот путь, открыта возможность поступить в Казанский юридический институт МВД РФ, где действует программа целевого обучения с последующим гарантированным трудоустройством.

Карьерные консультанты Кадрового центра «Работа России» оказывают школьникам комплексную поддержку: помогают подобрать работу на лето, проводят индивидуальные консультации, учат составлять резюме, подбирают программы обучения и стажировки.

«Важным элементом маршрутизации становятся цифровые инструменты: онлайн‑тесты, платформы с описанием профессий, виртуальные экскурсии и симуляторы. Они делают профориентацию доступной даже в небольших населенных пунктах и позволяют охватить максимальное количество ребят. Мы создаем целостную экосистему помощи подросткам в осознанном выборе профессии», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин.