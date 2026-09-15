В Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная Героям Труда

Выставка «Труд во имя Отчизны» из цикла проекта «Люди подвига: от поколения к поколению», приуроченная к Году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан, открылась в Национальном музее Татарстана.

«У каждого времени свои герои. На этой выставке представлены личные вещи очень значимых для Татарстана людей. Педагог Елизавета Ласточника, труженик сельского хозяйства Рифкат Калимуллин, основатель авиации Петр Дементьев и многие другие. Но и у нашего времени тоже свои герои. Желаю выставке, чтобы ее посмотрели как можно больше людей, в частности, важно показать ее молодым ребятам», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Экспозиция посвящена героям трудовых будней республики – от первых советских пятилеток до 1980-х годов, удостоенным званий «Герой Труда», «Герой социалистической стройки Татарстана» и «Герой Социалистического Труда».

Проект объединяет героические судьбы людей разных эпох, показывая преемственность трудового подвига как непреходящей ценности, знакомит посетителей с реальными историями людей, чей самоотверженный труд составил славу республики и страны. В основе выставки – подлинные предметы из фондов Национального музея РТ: авторские свидетельства на изобретения А.И. Смирнова, шахматы с фигурами в виде деталей самолета (подарок Петру Дементьеву), гермошлем и высотное снаряжение Георгия Мосолова, спецодежда нефтяника, инструменты слесаря-лекальщика, документы, фотографии и награды.

Среди гостей церемонии открытия были и те, кто на протяжении многих лет трудились на благо республики и получили почетное звание «Героя социалистического труда» Гульсина Зантимирова и Любовь Смирнова. Обе работали аппаратчицами на «Казаньоргсинтез».

«Я из большой трудовой семьи, думаю, любовь к труду была привита мне еще в детстве. После окончания училища, мы пришли на еще строящийся завод. Но когда мы работали, не считали это за подвиг. Мы просто знали, что это нужно от важно», – вспоминает в беседе с «Татар-информом» Любовь Смирнова.

На своей работе она получала сырье для полиэтилена. По ее словам, она всегда понимала важность своей профессии.

«Мы всегда говорили, что важно внимательно следить за оборудованием. За нашими плечами стоял город. Нужно работать безопасно, чтобы люди спали спокойно. Считаю, что в этом плане наш народ особенный. Мы всегда хотим всем помочь. Я была много раз и за границей, но воздух Родины всегда ближе», – улыбнулась она.

Выставка доступна с 15 сентября по 11 октября по входному билету и Пушкинской карте.