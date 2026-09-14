Символ единства спасателей: Раритетный пожарный ствол передан из РТ в Удмуртию

Татарстан передал в Удмуртию раритетный пожарный ствол – символ единства спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Символическая эстафета стартовала 4 сентября на полях Международного салона «Комплексная безопасность» в Казани. На торжественном старте присутствовали глава МЧС России Александр Куренков и Раис РТ Рустам Минниханов. В церемонии также приняли участие начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Иван Лунев и начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-майор внутренней службы Ирек Кадамов.

В течение 10 дней после начала эстафеты пожарный ствол побывал во многих пожарно-спасательных гарнизонах Татарстана, в том числе и в 68-й ПСЧ, защищающей от пожаров Казанский Кремль.

Эстафета призвана не только почтить память предыдущих поколений огнеборцев, но и вдохновить наследников их традиций на новые подвиги. Символ эстафеты, исторический пожарный ствол, олицетворяет преемственность и сохранение лучших традиций службы.

«Пожарный ствол – это не только один из первостепенных, первозначных элементов технического вооружения – это символ неменяющихся традиций пожарной охраны, символ мужества, самоотверженности, незыблемости пожарного братства. Для нас большая честь участвовать в исторической эстафете и ощутить чувство сопричастности к этому событию со всеми огнеборцами России», – отметил начальник ГУ МЧС России по РТ генерал-майор внутренней службы Ирек Кадамов.