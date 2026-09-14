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Экономика 14 сентября 2026 11:35

«Казэнерго» вложило 470 млн рублей в тепло для казанцев

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Программу реконструкции и ремонта теплоэнергетического комплекса перед началом предстоящего отопительного сезона завершило казанское предприятие «Казэнерго». Общий объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры составил 470 млн рублей, сообщил на деловом понедельнике генеральный директор компании Фанис Нурмухаметов.

По словам главы предприятия, при подготовке к новому отопительному сезону произведена замена 14 километров тепловых сетей, установка новой блочно-модульной котельной по улице 10 лет Октября, замена девяти котлов-агрегатов на современные высокоэффективные модели, ремонт и реконструкция девяти дымовых труб и семнадцати зданий котельных, а также замена 40 единиц оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Кроме того, проведены гидравлические испытания, текущий ремонт тепловых сетей, техническое освидетельствование 365 котлов-агрегатов и 188 бойлеров. По итогам всех мероприятий предприятие получило акты и паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.

Нурмухаметов также представил планы инвестиционной программы до 2027 года. На этот период запланировано выполнение мероприятий на общую сумму 495 млн рублей. В рамках будущей модернизации планируется:

  • Реконструировать и отремонтировать около 10 километров тепловых сетей
  • Заменить пять котлов, двенадцать зданий котельных, одно здание ЦТП и пять домовых труб, а также демонтировать одну выведенную из эксплуатации трубу
  • Заменить 38 единиц энергетического оборудования, два комплекта котловой автоматики, две газорегуляторные установки и две установки химводоподготовки
  • Провести мероприятия, направленные на обеспечение защищенности и физической безопасности объектов теплоснабжения.
#Казэнерго #Казань #Деловой понедельник
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