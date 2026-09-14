«Казэнерго» вложило 470 млн рублей в тепло для казанцев

Программу реконструкции и ремонта теплоэнергетического комплекса перед началом предстоящего отопительного сезона завершило казанское предприятие «Казэнерго». Общий объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры составил 470 млн рублей, сообщил на деловом понедельнике генеральный директор компании Фанис Нурмухаметов.

По словам главы предприятия, при подготовке к новому отопительному сезону произведена замена 14 километров тепловых сетей, установка новой блочно-модульной котельной по улице 10 лет Октября, замена девяти котлов-агрегатов на современные высокоэффективные модели, ремонт и реконструкция девяти дымовых труб и семнадцати зданий котельных, а также замена 40 единиц оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Кроме того, проведены гидравлические испытания, текущий ремонт тепловых сетей, техническое освидетельствование 365 котлов-агрегатов и 188 бойлеров. По итогам всех мероприятий предприятие получило акты и паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.

Нурмухаметов также представил планы инвестиционной программы до 2027 года. На этот период запланировано выполнение мероприятий на общую сумму 495 млн рублей. В рамках будущей модернизации планируется: