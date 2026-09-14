На КАМАЗе прошел очный этап всероссийского конкурса молодых блогеров

На Автомобильном заводе «КАМАЗ» прошел очный этап всероссийского медиаконкурса «Блогеры на автогиганте». Проект призван познакомить аудиторию с работой студенческих отрядов на промышленном предприятии и рассказать о КАМАЗе как работодателе, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Участники конкурса показывают работу автогиганта с точки зрения разных направлений студенческих отрядов – сельского хозяйства, медицины, производства, педагогики и строительства.

Во время очного этапа блогеры побывали на Автомобильном заводе КАМАЗа, пообщались с участниками трудового проекта и взяли у них интервью, а также сняли работу грузовиков на производственных площадках.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что привлечение молодых блогеров к освещению работы промышленных предприятий помогает знакомить молодежь с современным российским производством. По его словам, рассказы студентов о заводах вызывают больше интереса и доверия у их сверстников. Такой формат также позволяет популяризировать рабочие профессии и показать возможности для развития молодых специалистов, а также используемые на современных производствах технологии.

В финал конкурса вышли представители пяти регионов России. Татарстан на очном этапе представили две участницы. Студентка Казанского государственного энергетического университета Альбина Исмурзина летом работала на предприятии в рамках Всероссийского трудового проекта.

Еще одной представительницей республики стала ученица 11-го класса Камилла Фатыхова, которая уже несколько лет участвует в деятельности трудовых отрядов подростков.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала участники подготовили видеовизитки на тему «Мама, я еду на КАМАЗ». Затем в дистанционном формате они выполняли индивидуальные задания по своим направлениям. Прошедшие отбор финалисты приехали в Набережные Челны для участия в очном этапе.

Работу студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».