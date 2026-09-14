«Оттуда исходил странный запах»: чем отравились посетители казанского кафе

В Казани произошло массовое отравление клиентов кафе на Беломорской. Люди обратились в больницы с симптомами кишечной инфекции, большинство госпитализированы. Роспотребнадзор провел проверку, результаты которой ужаснули. Что известно о самом кафе, о том, как там работали, и о состоянии его посетителей – в репортаже «Татар-информа».





В Казани более трех десятков человек почувствовали себя плохо после того, как поели в кафе «NAN Кебаб» на улице Беломорской

Фото: Кирилл Гумиров / © «Татар-информ»

«Сальмонелла в соусе и кишечная палочка в овощах»

Сегодня стало известно о массовом отравлении в Казани – более трех десятков человек почувствовали себя плохо после того, как поели в кафе «NAN Кебаб» на улице Беломорской. Как выяснилось позже, все отравившиеся ели в этом кафе шаурму, закрытую пиццу или кебаб в период с 9 по 11 сентября.

Люди начали обращаться в больницы с симптомами кишечной инфекции. Всего, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, к медикам обратились 33 человека.

12 сентября в кафе нагрянули санитарные врачи – их расследование выявило многочисленные нарушения. Санитарно-техническое и гигиеническое состояние заведения общепита было признано неудовлетворительным, отсутствовали документы на продукцию, не было горячей воды, не соблюдался режим мытья посуды, продукция в кафе была с истекшим сроком годности.

«Снято с реализации 20 партий продукции весом 44 килограмма. Объект опечатан, материалы переданы в суд», – рассказали агентству в Роспотребнадзоре Татарстана.

Результаты смывов показали наличие кишечной палочки, ее же санитарные врачи обнаружили в нарезке и заготовке из помидоров, в огурцах, моркови, пекинской капусте и сыре. В чесночном и фирменном соусах для шаурмы обнаружены сальмонеллы. Эту же инфекцию нашли у повара, который готовил шаурму.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, 23 человека из всех обратившихся с симптомами кишечного отравления были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора Агафонова.

23 человека из всех обратившихся с симптомами кишечного отравления были госпитализированы Фото: © «Татар-информ»

«Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в республиканском Минздраве.

«Татар-информу» удалось пообщаться с одним из пострадавших. Он тоже обратился за помощью к медикам, но от госпитализации отказался.

«Чувствую я себя на третий день чуть лучше, температура немного снизилась, как и периодичность тошноты. Заказывали мы шаурму, раньше я там не ел, но по советам знакомых решил пойти туда. Сомнений как таковых не было, обычная шаурмичная, разницы с другими заведениями я не заметил. Компенсации мне и моим знакомым никто не предлагал», – рассказал агентству посетитель «NAN Кебаб», который попросил не называть его имени.

По данным Роспотребнадзора РТ, у 22 человек обнаружена сальмонелла.

«Я работаю недалеко. В этом кафе ни разу не ел, обычно мы ходили есть в соседнее кафе. Несколько раз, когда мы проходили мимо, здесь стоял очень кислый запах. Когда кафе закрыли, запах пропал – по всей видимости, запах был оттуда», – рассказал казанец Данил Халеев.

Фото: Кирилл Гумиров / © «Татар-информ»

«Мы сейчас идем из поликлиники – туда до сих пор продолжают приходить люди с отравлением»

Как сообщил Роспотребнадзор, после случившегося кафе закрыли, опечатали, а материалы проверки передали в суд. Однако днем, когда корреспондент «Татар-информа» приехал на место, пломбы с печатью на двери не обнаружил. На двери висели объявления: «Технический перерыв до 14.09.2029», а также: «Просьба по случаю отравлений обращаться в Следственный комитет».

В отзывах на заведение в приложении 2ГИС больше 60 комментариев, преимущественно негативных. Некоторые жаловались на неприятный запах и несвежую продукцию, кто-то на волосы в еде. Есть и положительные комментарии – они датированы более ранним периодом работы кафе. Ближе к началу 2024 году негатив в адрес кафе стал возрастать, пока не достиг пика в 2025-м. Найти положительный отзыв за прошлый год почти невозможно.

«Я ела там всего один раз. Где-то полгода назад. Там всегда было очень много людей, даже вечером и ночью. Никаких запахов оттуда я не чувствовала, но сам вид кафе оставлял желать лучшего. Несколько дней назад туда приехали люди с инспекцией, проверяли что-то, а потом кафе было закрыто. Сравнительно недавно там ел молодой человек, который работает в соседнем помещении. Как мне известно, он тоже отравился», – рассказала «Татар-информу» сотрудница соседнего магазина Алиса Мишина.

Кафе работало круглосуточно и, по словам местных жителей, почти всегда было забито посетителями. Днем это были взрослые люди, работающие неподалеку, а вечером и ночью – молодежь. По словам местных, в кафе работали порядка пяти человек. Одна из женщина рассказала нам, что однажды видела за прилавком ребенка.

«Мы прямо сейчас идем из поликлиники – туда до сих пор продолжают приходить люди с отравлением после этого кафе. Я сама здесь ела, но давно, и все было в порядке. Было даже вкусно, поэтому очень удивилась, когда узнала о произошедшем. Здесь несколько таких кафе, и странный запах я чувствовала только от другого, которое стоит на углу», – поделилась прохожая Екатерина Галимова.

«Татар-информ» дозвонился по номеру, который указан как телефон администратора кафе. Тот отказался от комментария, объяснив, что прямо сейчас находился в кабинете следователя. Он назвал случившееся недоразумением и попросил перезвонить ему через час, однако трубку больше не взял.

Сразу же после случившегося Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Одним из последних случаев массового отравления в Татарстане была история со столовой «Нэфис Косметикс». В марте 2024 года после обеда в этой столовой к медикам обратились 89 человек. У них был диагностирован сальмонеллез. Проверка Роспотребнадзора выявила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Было возбуждено уголовное дело. Заведующую производством организации питания Наилю Афлятонову признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа.