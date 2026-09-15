Набережночелнинская агломерация вошла в топ-5 по экономической эффективности

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Набережночелнинская агломерация заняла место в пятерке лидеров рейтинга экономической эффективности агломераций, подготовленного институтом «Урбаника». Данные исследования приводит РБК.

Всего специалисты оценили 52 агломерации. При составлении рейтинга учитывались показатели муниципалитетов, входящих в их состав. Итоговый индекс рассчитывался по двум направлениям – масштабу экономики, который отражает валовой городской продукт, и ее интенсивности.

Второй показатель включал объем отгруженных товаров и услуг, инвестиции в основной капитал в расчете на одного жителя и долю занятого населения.

По результатам исследования агломерации разделили на четыре категории в зависимости от размера экономики и интенсивности: «медведи», «лоси», «рыси» и «барсуки». Набережночелнинская агломерация вошла в первую группу наряду с Московской, Сургутской, Санкт-Петербургской, Пермской, Екатеринбургской, Нижегородской и Казанской.

Московская агломерация получила 99 баллов из 100, сформировав валовой городской продукт в размере 62,1 трлн рублей. Этот показатель превышает суммарный ВГП остальных семи крупнейших агломераций группы.

Набережночелнинская агломерация набрала 65 баллов. В исследовании ее экономическую эффективность связывают, в частности, с деятельностью КАМАЗа, ОЭЗ «Алабуга» и предприятий нефтехимической отрасли Нижнекамска.

В категорию «лосей» вошли Уфимская, Самарско-Тольяттинская и Ижевская агломерации. Альметьевская агломерация попала в группу «рысей», куда отнесли небольшие, но высокоинтенсивные агломерации.

В число «барсуков», характеризующихся небольшими масштабами и низкой интенсивностью экономики, вошли 14 агломераций, включая Кемеровскую, Калининградскую, Ульяновско-Димитровградскую, Барнаульскую, Астраханскую, Пензенскую, Томскую и Чебоксарскую.