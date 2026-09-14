Розыгрыши автомобилей и концерты поп-звезд: как пройдут выборы в Казани

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, и Казань к ним уже полностью готова: участки оборудованы всем необходимым, а логистика и инфраструктура настроены на максимальное удобство избирателей. Кроме того, полностью распланированы культурная и образовательные программы. Как пройдут выборы в Казани – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый избиратель на участке получит два бюллетеня

Уже на этой неделе, с 18 по 20 сентября, в России пройдет главное политическое событие года – выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Как рассказал руководитель аппарата Исполнительного комитета Казани Булат Алеев, в столице Татарстана голосование пройдет на 465 избирательных участках и проголосовать можно будет в любой из указанных дней с 8:00 до 20:00.

«Численность избирателей в Казани составляет 928 тыс. человек, и почти 13 тыс. казанцев впервые примут участие в голосовании», – отметил Алеев.

Булат Алеев Фото: пресс-служба мэрии Казани

Каждый избиратель на участке получит два бюллетеня: в первом предстоит выбрать политическую партию по единому федеральному округу, а во-втором – одного из 17 кандидатов-одномандатников от Приволжского, Московского или Центрального округов.

Алеев подчеркнул, что свой избирательный участок жители города могут найти на сайтах ЦИК России, ЦИК РТ или на городском портале kzn.ru. Кроме того, до конца сегодняшнего дня в системе «Мобильный избиратель» можно перенести свой участок для голосования на любой другой удобный участок страны.

«Также по просьбе жителей, проживающих в жилых массивах, отдаленных от помещения для голосования, будет курсировать 31 бесплатный автобус для доставки избирателей на избирательные участки», – добавил Алеев.

Фото: © «Татар-информ»

Уроки в музеях и бесплатный проезд

Поскольку большинство участков находятся в школах, учебный процесс на время выборов будет изменен: часть уроков проведут в музеях, ресурсных центрах и на профильных предприятиях, где также организуют экскурсии и мастер-классы.

А для избирателей, пришедших на участок и получивших специальный браслет, традиционно подготовлен ряд бонусов:

бесплатный проезд в общественном транспорте все три дня;

бесплатное посещение государственных музеев и музеев-заповедников;

фотоконкурс во «ВКонтакте» под хештегами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга с розыгрышем ценных призов и трех автомобилей. Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Делаем всё для того, чтобы выборы прошли с праздничным настроением и с пользой для каждого»

«Наша страна проходит через непростой этап своей истории, и именно в такие моменты закладывается фундамент нашего будущего. Поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть избирательное право: обязательно прийти на избирательные участки, не оставаться в стороне», – заявил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что активное участие в выборах – это самый важный вклад в стабильность страны.

«Мы делаем всё для того, чтобы процесс был максимально удобным. Традиционно мы развернули ярмарки с продуктами по доступным ценам. У Центра семьи «Казан» традиционно пройдет большой праздничный концерт. Мы делаем всё для того, чтобы выборы прошли с праздничным настроением и с пользой для каждого», – заключил Метшин.

The Hatters, «Отпетые мошенники» и Салават Фатхетдинов

Что касается праздничного настроения, то голосование в городе традиционно будет сопровождаться фестивалями. Вход на площадки будет по браслетам, которые выдадут всем проголосовавшим.

Так, 18 сентября с 15:00 до 21:00 у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль «Время молодых». Здесь студенты смогут узнать о молодежных проектах республики, найти работу в карьерной зоне и посетить концерт группы The Hatters.

А 20 сентября с 14:00 на этой же площадке пройдет праздник «Время быть вместе». Одним из событий станет вручение свидетельств о включении в Электронную доску почета республики.

После официальной церемонии начнется концерт звезд татарской и российской эстрады, выступят Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Mia Boyka и Татьяна Куртукова а также группы «Отпетые мошенники» и «Кар-мэн».

Кроме того, в дни выборов организуют выездную торговлю продуктами производителей из Татарстана со скидкой до 20% и благотворительную площадку «Добрая Казань» с маркетом инклюзивных мастерских. Также все желающие смогут пройти вакцинацию от гриппа, организованную на 88 объектах города.

Подробную информацию о мероприятиях и времени их проведения можно узнать на сайте всейсемьейнавыборы.рф.