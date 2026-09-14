Начвин поздравил ИТ-специалистов Татарстана с Днем программиста

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин поздравил специалистов с Днем программиста.

«Сегодня – 256-й день года. Для всех, кто связан с кодом, это число особенное: 256 – это 2 в восьмой степени, где двойка символизирует двоичную систему, а восьмерка — количество битов в одном байте. В этой логике зашифрована суть вашей работы: умение превращать сложные алгоритмы в решения, которые меняют мир вокруг нас», – отметил министр.

По его словам, Татарстан сегодня считается одним из цифровых лидеров страны. Республика активно внедряет высокотехнологичные решения в промышленность, сельское хозяйство, экономику, образование и социальную сферу. Благодаря автоматизации предприятия работают надежнее и эффективнее, а государственные и социальные услуги жители получают быстрее. Татарстан первым в стране запустил собственную программу развития искусственного интеллекта, который возьмет на себя рутину педагогов, врачей, госслужащих и бизнеса. За этим процессом стоит труд более 46 тыс. специалистов и 3,6 тыс. ИТ-компаний республики. По итогам 2026 года выручка ИТ-отрасли региона, как ожидается, вырастет более чем на 8%.

Министр подчеркнул, что на специалистах лежит важная задача – создание технологического суверенитета и безопасности цифровой среды.

«Вы стали опорой в разработке отечественных решений. Благодаря вашему труду госслужащие республики перешли на надежные российские платформы. Это гарантия того, что государственные службы и инфраструктура будут бесперебойно работать. Ваш профессионализм — это еще и наш невидимый, но мощный щит. Только за первые шесть месяцев этого года в Татарстане было своевременно обнаружено и заблокировано более 19 тысяч опасных IP-адресов. Именно вы разрабатываете надежные программы для защиты ИТ-инфраструктуры, непрерывно тестируете корпоративные системы, чтобы вовремя найти в них слабые места, и закрываете уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники», – сказал Начвин.

Он добавил, что специалисты оберегают данные миллионов людей и обеспечивают уверенную работу всей республики. Министр поблагодарил их за ежедневный труд, логику и смелые решения, которые работают на благо не только Татарстана, но и всей страны.

«Желаю вам всегда чистого кода и проектов, которыми хочется гордиться. Пусть ваша работа оценивается по достоинству, а за ее пределами ждут уютный дом, тепло и поддержка близких. С праздником!» – заключил глава ведомства.