«Важный политический экзамен»: Магдеев оценил готовность Челнов к выборам

До начала выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ остаются считанные дни. В Набережных Челнах подготовлены все необходимые условия для проведения голосования, сообщил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.

В городе сформированы 173 участковые избирательные комиссии, в работе которых задействованы 1 655 человек. Это представители трудовых коллективов, предприятий и организаций разных форм собственности. Предприятия города также помогают оборудовать избирательные участки и организовать питание для членов комиссий.

«Первое, что должны сделать органы власти, – создать все условия для свободного волеизъявления граждан. Я еще раз попросил бы средства массовой информации обратить внимание на этот факт: важный политический экзамен сдает наша страна, наша многонациональная, дружная республика и Набережные Челны», – отметил Наиль Магдеев.

Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Мэр подчеркнул, что одна из главных задач – обеспечить порядок на избирательных участках и прилегающих территориях.

«Наша с вами задача – создать комфортные условия как для работы участковых комиссий, так и для тех, кто придет голосовать. Особая просьба: еще раз обратить внимание на обеспечение охраны общественного порядка. Это задача номер один на избирательных участках и прилегающих территориях», – сказал Магдеев.

Он также выразил надежду на высокую политическую активность жителей города и отметил, что все необходимые ресурсы для проведения кампании на должном организационном уровне мобилизованы.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».