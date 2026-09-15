Смородская рассказала, какая главная проблема у питерского «Зенита»

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Российский футбольный функционер, экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, какая, на ее взгляд, главная проблема у футбольного «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ:

«Главная проблема нынешнего «Зенита» — легионеры и лидеры, которые потеряли мотивацию. Вендел знает, что он на голову сильнее остальных, но не хочет это доказывать в каждом матче. Потом то количество трофеев, которое «Зенит» выиграл при Семаке, не может не расслаблять. Семаку очень сложно на это повлиять.Команда каждый раз показывала в концовке сезона, что она не способно проигрывать чемпионат. Вот это все сидит в головах игроков. Им сложно заставить себя играть на 100% в каждом матче. Семаку надо решить эту проблему — тогда у «Зенита» все наладится», — сказала Смородская «Совспорту».

Подчеркнем, что после восьми туров турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», набравший 20 очков. «Зенит» идет на пятом месте (15 баллов).