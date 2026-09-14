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Общество 14 сентября 2026 08:49

93-летнюю нижнекамку после атаки БПЛА планируют направить в санаторий

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93-летнюю жительницу Нижнекамска, госпитализированную после атаки беспилотников, планируют направить на восстановление в санаторий «Ижминводы». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

По словам главы Нижнекамска, пожилая женщина после атаки была доставлена в больницу. Медицинская помощь ей потребовалась после пережитого стресса.

«Одна бабушка, взрослая, 93 года, поступила по симптоматике нервозности после атаки. Мы сейчас определяем, скорее всего, будем отправлять ее в санаторий “Ижминводы”», – сказал Беляев.

Мэр отметил, что всего после атаки в больницах находятся три человека. Двое из них получили тяжелые травмы, находясь в машине.

#атака БПЛА
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