93-летнюю нижнекамку после атаки БПЛА планируют направить в санаторий

93-летнюю жительницу Нижнекамска, госпитализированную после атаки беспилотников, планируют направить на восстановление в санаторий «Ижминводы». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

По словам главы Нижнекамска, пожилая женщина после атаки была доставлена в больницу. Медицинская помощь ей потребовалась после пережитого стресса.

«Одна бабушка, взрослая, 93 года, поступила по симптоматике нервозности после атаки. Мы сейчас определяем, скорее всего, будем отправлять ее в санаторий “Ижминводы”», – сказал Беляев.

Мэр отметил, что всего после атаки в больницах находятся три человека. Двое из них получили тяжелые травмы, находясь в машине.