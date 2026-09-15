В Татарстане вдвое выросло число обученных по нацпроекту «Кадры» работников ОПК

Число работников предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана, завершивших бесплатное профессиональное обучение в этом году, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кадрового центра «Работа России» РТ.

«Обучение прошли 179 сотрудников 11 предприятий ОПК региона. Годом ранее за тот же период подготовку окончили 80 человек. Обучение организовано в рамках национального проекта „Кадры“. Финансирование осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов. В этом году на обучение сотрудников ОПК Татарстана направлено более 26 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

В программе приняли участие работники ведущих предприятий отрасли: Казанского вертолетного завода, АО «Туполев», научно-производственного предприятия «Тасма», завода «Элекон», казанского Гипронииавиапрома имени Б. И. Тихомирова, завода имени Серго, Зеленодольского завода имени А. М. Горького и других.

Как отметил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин, предприятия стали чаще направлять сотрудников на обучение – во многом благодаря тому, что центр выстраивает с ними индивидуальную работу.

«Спрос на обучение со стороны предприятий ОПК устойчиво растет – и заметно быстрее, чем год назад. Работодатели осознают важность непрерывного развития кадров. Карьерные специалисты Кадрового центра работают с каждым предприятием индивидуально: анализируют потребности, подбирают программы под конкретные производственные задачи и следят за тем, чтобы обучение давало реальный результат», – сказал он.

Национальный проект «Кадры» предусматривает для сотрудников ОПК повышение квалификации и профессиональную переподготовку по направлениям, востребованным на их предприятиях. Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.