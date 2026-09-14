На улице Гудованцева в Казани отремонтирован участок дороги длиной около 1 км

В Казани отремонтирован участок дороги протяженностью около 1 км на улице Гудованцева – от Тэцевской до Беломорской. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В ходе ремонта дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно мастичного асфальтобетона на площади более 10,3 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие отремонтировали тротуары общей площадью более 2,5 тыс. кв. метров, установили свыше 1,8 тыс. метров дорожного бортового камня и более 1,1 тыс. метров тротуарного бортового камня.

Специалисты также установили 96 дорожных знаков, нанесли разметку, смонтировали 30 метров пешеходных ограждений и обустроили три новых остановочных павильона.