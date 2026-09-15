Аленичев снова возглавил тульский «Арсенал»

Фото: arsenaltula.ru

Российский футбольный тренер Дмитрий Аленичев возглавил тульский «Арсенал». Об этом сообщили в социальных сетях клуба, опубликовав специальный ролик, на котором отец рассказывает сыну о былых достижениях команды при Аленичеве.

«С именем Дмитрия Анатольевича Аленичева связаны наиболее яркие страницы тульского футбола. Он работал в "Арсенале" с ноября 2011-го по июнь 2015 года. Под руководством Аленичева тульский клуб добился исторического достижения, впервые выйдя в элиту российского футбола. При этом "Арсенал" стал единственной командой в истории, сумевшей за три года пройти путь от любительской лиги до элитного дивизиона. В качестве главного тренера "Арсенала" Аленичев провел 112 официальных матчей, в которых одержал 59 побед. Дмитрий Анатольевич, рады снова видеть вас в Туле! Уверены, вы поможете написать "Арсеналу" новые яркие страницы футбольной истории!» — сказано на сайте клуба.

Отметим, что наставник тренировал эту команду с 2011 по 2015 год – совершил с ней путь от любительской лиги до РПЛ.

Также Аленичев возглавлял московский «Спартак» и красноярский «Енисей», который также выводил в РПЛ.

Сейчас клуб из Тулы занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги PARI, набрав 13 очков за 11 матчей. 9 сентября пост главного тренера «Арсенала» покинул Дмитрий Гунько.