Бизнес-омбудсмен Татарстана и Общественная палата РТ заключили соглашение

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

«[В Общественную палату Татарстана] обращается малый бизнес и средние предприятия, индивидуальные предприниматели. В Общественной палате создана комиссия по экономике, которая в том числе эти вопросы рассматривает. Создана рабочая группа по вопросам предпринимательства, Сафин Фарид Рашитович возглавляет эту группу, причем он входит еще в координирующий центр Общественной палаты Российской Федерации по развитию предпринимательства», – отметил председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

По мнению главы ОП РТ, предпринимательство – это не только бизнес, но и то, как решаются социальные вопросы на местах, то, как люди обеспечены работой.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Работа сама по себе является социальным благом, потому что предприниматель обеспечивает себя работой, обеспечивает коллектив людей, обеспечивает их семьи», – пояснил Терентьев.

Сегодняшнее подписание документа о сотрудничестве очень важно, потому что время очень непростое – предприниматели чувствуют давление санкций, налогов, высокой ключевой ставки, констатировал бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

«Всё это сказывается на малом, среднем бизнесе, микро-бизнесе. И чтобы как-то сгладить эти негативные последствия, которые, конечно же, влияют на экономику в целом и на предпринимательство, мы должны находить все пути для решения вопросов предпринимателей, в том числе и таким методом. Общественная палата – удобная дискуссионная площадка, площадка для общения, площадка для выстраивания диалога между органами власти и общественностью», – сказал он.

Терентьев добавил, что у Общественной палаты Татарстана подписано 45 соглашений с разными организациями, в том числе 15 – с государственными структурами, 16 – с общественными палатами других регионов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Очень важна эта взаимосвязь, аккумулирование усилий для решения общих задач», – заключил председатель ОП РТ.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также рассмотрение обращений, связанных с ведением бизнеса. Подписание состоялось в здании Общественной палаты Татарстана в Казани.

Общественная палата РТ ежегодно получает до 2,5 тыс. обращений от граждан. После заключения соглашения обращения, связанные с предпринимательской деятельностью, смогут дополнительно рассматриваться с участием бизнес-омбудсмена.

Отдельным направлением сотрудничества может стать поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, которые занимаются или планируют заняться предпринимательской деятельностью. Это направление входит в число приоритетов работы как Общественной палаты республики, так и бизнес-омбудсмена.