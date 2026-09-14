Из Бугульмы отправили очередную группу военнослужащих по контракту

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Из Бугульмы состоялась очередная отправка военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны. Церемония прошла на территории военного комиссариата района.

Четыре военнослужащих направились в воинские части Московского, Центрального и Южного военных округов. Среди них – жители Бугульмы, Ростовской области, Башкортостана и Новосибирской области.

Перед отправкой военнослужащих напутствовали руководитель исполнительного комитета Бугульминского района Руслан Масалимов, представители духовенства, ветераны военной службы, волонтеры и действующий военнослужащий с позывным Шугур.

Проводить контрактников пришли родственники, друзья и юнармейцы кадетской школы-интерната вместе с директором Александром Крайновым. Военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов передал военнослужащим письма от юных бугульминцев с пожеланиями достойно нести службу и вернуться домой живыми и здоровыми.

Также Миннетдинов поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск с прошедшим 13 сентября Днем танкиста.

«Поздравляю всех, кто служил, служит или готовится к службе в танковых войсках, с прошедшим Днем танкиста. Особенно тех ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции», – сказал военный комиссар.

Следующая отправка военнослужащих по контракту из Бугульминского района запланирована на 16 сентября.