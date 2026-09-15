В Татарстане в августе выдали 5,33 тыс. автокредитов

Банки выдали 5,33 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в августе в Татарстане. По этому показателю республика заняла третье место среди регионов России после Москвы и Московской области, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России в августе выдали 101 тыс. автокредитов – на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2025 года банки выдали 108,5 тыс. таких кредитов. При этом по сравнению с июлем 2026 года выдача выросла на 3,7% – с 97,4 тыс. кредитов.

В Москве в августе оформили 6,66 тыс. автокредитов, в Московской области – 6,20 тыс., в Татарстане – 5,33 тыс. Далее в списке лидеров расположились Санкт-Петербург с 4,66 тыс. кредитов и Башкортостан с 4 тыс.

Среди 30 регионов с наибольшим числом выданных автокредитов сильнее всего за год показатель снизился в Краснодарском крае – на 20,7%, Ставропольском крае – на 19,1%, Чувашии – на 18,7%, Самарской области – на 17% и Пермском крае – на 13,8%.

Одновременно в ряде регионов выдача автокредитов выросла. В Омской области показатель увеличился на 24,6%, Красноярском крае – на 10,6%, Свердловской области – на 3,9%, Иркутской – на 2,1%, Вологодской – на 1,6%. В Москве число выданных автокредитов за год сократилось на 6,6%, в Санкт-Петербурге – на 12,9%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что последние полгода выдача автокредитов держится на сравнительно невысоком уровне – от 95 тыс. до 105 тыс. в месяц. По его данным, в августе 2024 года россияне оформили 156 тыс. автокредитов – в 1,5 раза больше, чем в августе 2026-го.

В НБКИ связывают снижение выдачи с невысоким спросом на автокредиты из-за высоких процентных ставок и роста цен на автомобили, а также с осторожной политикой банков. Кредитные организации сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить риск просрочек. Потенциальным заемщикам Волков рекомендовал следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.