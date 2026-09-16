ФАС обнаружила в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива

Федеральная антимонопольная служба выявила в отдельных регионах России многоступенчатые схемы – цепочки поставок с признаками использования «компаний-прокладок» и «однодневок», при которых стоимость топлива на автозаправочных станциях повышалась почти на 70% от отпускной цены на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Подобные сделки могут быть квалифицированы как нарушение закона «О защите конкуренции», что грозит совершившим такие действия оборотным штрафом. При этом в некоторых случаях у ФАС возникли сложности с определением полных схем движения топлива, так как трейдеры препятствуют сбору необходимых сведений. Соответствующие материалы ведомство подготовило к сентябрьскому совещанию у вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации на топливном рынке.

В пример ФАС упомянула независимую нефтебазу «Октан» (ООО «Эксперт») в Марий Эл, которая продает бензин и дизтопливо в розницу. После прохождения цепочки из пяти посредников топливо, которое на НПЗ стоило 86 тыс. рублей за тонну, поступило на АЗС по цене 141 тыс. рублей за тонну. Между первой сделкой и продажей нефтебазе цена увеличилась на 57%, а итоговая разница с первой ценой достигла 64%. Правоохранителям переданы материалы, указывающие на признаки противоправных действий.

Представитель отрасли в беседе с изданием заметил, что если регулятор будет рассматривать всю цепочку как согласованную схему формирования завышенной цены, в нее потенциально может попасть и владелец АЗС, хотя он формально является покупателем.

Другой источник газеты среди участников торгов напомнил, что влияние трейдеров на ценообразование на рынке не стоит переоценивать, так как в цепочке из двух и более трейдеров вторые и дальнейшие компании – это прежде всего мелкие и средние фирмы, зарабатывающие на доставке и кредитовании потребителей, которым крупные трейдеры не готовы предоставлять отсрочку или оказывать услуги по доставке.

Старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова уточнила, что схема, аналогичная использованной в Марий Эл, может быть квалифицирована по статье 11 закона «О защите конкуренции» как вертикальное соглашение либо согласованные действия. Законодательство запрещает вертикальные соглашения продавца и покупателя, если они приводят к установлению цены перепродажи, однако само по себе наличие нескольких посредников нарушением не является.

Если схема окажется признана нарушающей закон о конкуренции, посредникам могут грозить оборотные штрафы по ст.атье 14.32 КоАП РФ в размере 1–15% от выручки. Владелец АЗС тоже может попасть в число ответчиков, но только если ФАС установит наличие соглашения или согласованных действий с участием заправки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов сделал акцент на том, что в нынешней ситуации регуляторы, скорее всего, будут осторожны с мерами в отношении участников топливного рынка.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.