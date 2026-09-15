Тухватуллина обозначила задачи по развитию городской инфраструктуры Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала «Татар-информу» о направлениях работы по улучшению городской среды. По ее словам, ключевой принцип – это плотная коммуникация с жителями, но профессиональные решения должны предлагать архитекторы и градостроители.

«Очень важно быть на связи с жителями района, в котором будут происходить какие-то изменения. Базово собрать все пожелания, каких функций в городе не хватает, каких точек не хватает, где доступность не очень развита. Но именно профессиональные архитекторы и градостроители на базе этих требований предлагают решения, о которых жители даже могут и не думать», – отметила Тухватуллина.

Среди задач, которые требуют внимания, она назвала улучшение качества среды на городских рынках. «В городе 21 рынок сейчас работает. В эту сторону надо смотреть. Качество среды должно быть лучше, чтобы людям было комфортно, чисто, приятно находиться», – сказала главный архитектор. Также она указала на необходимость большей связанности между парками и скверами, чтобы между ними можно было пройти пешком по зеленой зоне.

Отдельно Тухватуллина выделила нехватку объектов для разных категорий горожан. «Базово мы понимаем: больше спорта везде; там, где нет воды, нужны проекты, связанные с водой; там, где не хватает объектов культуры – больше объектов, связанных с культурой; там, где нет пространств для самореализации молодежи, бизнес-инкубаторов – это всё нужно привносить», – пояснила она.

Для появления таких объектов, по ее словам, необходимо повышать насмотренность застройщиков и архитекторов: «Нужно больше смотреть классных практик, уже реализованных. Ездить по другим городам, смотреть, как бывшие депрессивные территории получают новые функции».

Говоря о конкретных районах, Тухватуллина уточнила, что в ближайшее время градостроители займутся вопросами Кировского, Авиастроительного районов и Дербышек. «Там очень много больших планов», – анонсировала она.