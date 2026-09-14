Осенний этап акции «Чистые леса Татарстана» продлится до 14 ноября

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Осенний этап традиционной природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал в республике. Он продлится до 14 ноября, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Во время акции территории лесного фонда очистят от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Участники также займутся ремонтом и обустройством аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесах.

Мероприятия проводятся для улучшения санитарного и экологического состояния лесов республики и соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие».

К акции присоединятся специалисты подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства Татарстана, сотрудники организаций и предприятий республики, представители экологических объединений, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также волонтеры.

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров отметил, что акция «Чистые леса Татарстана» стала традиционной для республики. Он пригласил жителей присоединиться к мероприятиям, подчеркнув, что совместная работа помогает сохранить природу для будущих поколений.

Весенний этап акции проходил с 20 апреля по 20 июня 2026 года. За это время из лесного фонда Татарстана собрали и вывезли 0,3 тыс. кубометров твердых бытовых отходов. Еще 1,3 тыс. кубометров сухостоя и валежника сложили в кучи для перегнивания.

Всего в весеннем этапе акции приняли участие 10 тыс. человек.