Татарстан провел лесовосстановительные работы на площади 2,5 тыс. гектаров

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда на площади 2550 гектаров проведены в этом году в Татарстане. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на совместном заседание Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при комитете.

«В этом году в республике проведены лесовосстановительные работы на землях лесного фонда на площади 2550 гектаров, в том числе в рамках регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ на площади 1200 гектаров. Из них посадка лесных культур – на 1200 гектарах, комбинированное лесовосстановление – на 2 гектарах, естественное лесовосстановление – на 1348 гектарах. Результатом проделанной работы стало достижение значения первого целевого индикатора „Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений“ на уровне 104% за год», – отметил докладчик.

Мероприятия проводятся в ходе регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Финансирование регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в 2026 году составляет 160 млн 779 тыс. рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на проведение работ по лесовосстановлению, формирование запаса семян лесных растений, развитие объектов лесного семеноводства, закупку лесокультурной и лесопожарной техники.

Национальные проекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.