В Челнах ветераны СВО представили проекты для открытия своего бизнеса

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах завершилось обучение по федеральной программе «СВОй бизнес» для ветеранов специальной военной операции и их родных. За пять дней участники изучили основы предпринимательства, посетили предприятия и представили собственные бизнес-проекты.

Участниками программы стали не только жители Набережных Челнов, но и представители других городов Татарстана. Всего федеральный проект охватил более 1,2 тыс. ветеранов СВО и их родственников в 51 регионе России.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Одним из участников программы стал ветеран СВО с позывным Набол из Альметьевска. Он планирует открыть производство комплектующих для беспилотников и назвать проект «Чистое небо».

«То, что руки немного искалечены, осколки есть, все эти вибрации от станков не дают мне возможности быть ремесленником. Но в бизнес идти у меня не было знаний, возможностей. И вот здесь мы получили эту уникальную возможность, получили все необходимые знания», – рассказал Набол.

Среди представленных проектов – этно-глэмпинг в селе Кадряково. Его автором стала дочь погибшего военнослужащего Александра. Идея проекта связана с мечтой ее отца создать туристическую базу рядом с родной деревней.

Другой участник программы, ветеран СВО с позывным Белка, хочет открыть проект, связанный с 3D-печатью, моделированием, сканированием и протезированием деталей. Еще один участник, ветеран с позывным Зарик из Набережных Челнов, планирует открыть цветочный магазин.

«Через месяц я открою цветочный магазин. Определился с арендой, оборудованием и все, открыл ИП, определился с налогами», – рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участники программы могли познакомиться с работой действующих предприятий и пообщаться с предпринимателями. После завершения обучения проекты представили наставникам и экспертам.

Депутат Госдумы РФ Альфия Когогина отметила, что после возвращения с военной службы не каждый ветеран хочет работать по найму и многие готовы попробовать себя в предпринимательстве.

«Не каждый хочет идти в найм, кто-то хочет попробовать себя в своем бизнесе, организовать пусть малое, но свое предпринимательство – благородное дело создавать новые продукты, услуги», – сказала она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев также отметил значение программы не только с точки зрения получения бизнес-знаний. По его словам, участникам важно было встретиться с сослуживцами, обменяться опытом и найти новых наставников.

По итогам обучения все участники получили сертификаты. Организаторы сообщили, что после завершения программы ветераны и их родственники смогут продолжить получать поддержку наставников и кураторов.