Электронного голосования на выборах в мессенджерах не существует, это мошенники

Мошенники начали использовать тему предстоящих выборов для обмана татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал руководитель офиса продаж дополнительного офиса «Центральный» ПАО «АК БАРС» БАНК Марсель Мустафин.

По его словам, мошенники присылают сообщения якобы от управляющей компании и предлагают принять участие в электронном голосовании через мессенджеры, закрепить бюллетень, чтобы не посещать избирательный участок.

«Важно отметить, никакого электронного голосования через мессенджеры не существует. Мессенджеры не являются системой дистанционного голосования, бюллетени не закрепляются по переписке. Это стопроцентное мошенничество, это фишинг», – предупредил Марсель Мустафин.

Также мошенники пишут от имени избирательных комиссий или службы поддержки и предлагают быстро и удобно проголосовать дистанционно по ссылке или пройти предварительную регистрацию. Ссылка ведет на сайт двойник Госуслуг.

Марсель Мустафин призвал ни в коем случае не переходить по таким ссылкам из подозрительных сообщений и писем от незнакомцев. Лучше вводить адреса в адресной строке вручную и проверять всю информацию на официальном сайте ЦИК.