Сборная Афганистана по бузкаши ждет приглашения на Игры кочевников в Казань

Фото: Совет татар Афганистана

Татары Самангана в очередной раз стали победителями чемпионата среди провинций Афганистана по бузкаши. Победителей поприветствовал глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Бузкаши – это не просто спорт, это часть нашего культурного наследия, испытание силы, ловкости и взаимовыручки. Ваша победа – результат многолетних тренировок, преданности делу и, конечно, доверия к своим лошадям. Пусть этот успех вдохновит всех нас на новые свершения. И, конечно, афганские татары, которые составляют костяк сборной Афганистана по бузкаши, ждут приглашения в Казань на Всемирные игры кочевников 2028 года», – отметил Забихулло Надери Татар.

Афганская сборная по бузкаши отправилась на VI Всемирные игры кочевников 2026 года, чтобы выступить в соревнованиях по кок-бору (аналогу бузкаши) в Кыргызстане. Однако команда не вышла на поле против сборной Монголии, и ей засчитали техническое поражение.

Как объяснил решение команды глава Федерации бузкаши Афганистана Гулам Сарвар Джалал, по регламенту организаторы должны предоставить спортсменам лошадей для бузкаши. Выбор животных происходит заранее: всадник и лошадь должны привыкнуть друг к другу. Изначально сборной предоставили лошадей, но прямо перед соревнованиями их заменили.

Бузкаши – старинная конная игра, распространенная во многих странах Азии. Задача всадника – поднять козла с земли и, несмотря на действия других игроков, которые стараются отобрать добычу, доскакать с ним до определенного места на игровом поле.