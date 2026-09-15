Врач объяснила, что атопический дерматит грозит более серьезными заболеваниями

Атопический дерматит может привести к бронхиальной астме и поллинозу. Об этом рассказала в беседе с журналистом «Радио 1» врач-дерматовенеролог Лариса Каменева. Она уточнила, что переход заболевания в более тяжелые формы называется атопическим маршем.

«К атопическому маршу относятся атопический дерматит, бронхиальная астма и поллиноз. И особенность атопического дерматита в том, что в перспективе он может перейти как в поллиноз, так и в более тяжёлую форму бронхиальной астмы. Поэтому мы стараемся избежать такого перехода, начав лечение как можно раньше», — подчеркнула врач.

Каменева отметила, что важнейшую роль в лечении играет ежедневный уход.

«В основе заболевания лежит генетический дефект белка филаггрина, отвечающего за барьерную функцию кожи. Мы увлажняем кожу дополнительно, в связи с чем уменьшаем сухость. Это в свою очередь снижает кожный зуд, что препятствует распространению инфекций и положительно влияет на состояние кожи, поэтому делать это нужно обязательно. Наносить средства надо не только после душа, но и в течение дня», — подытожила она.