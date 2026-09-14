Более 500 человек в РТ захотели стать волонтерами для работы в дни голосования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ЦИК Татарстана сегодня прошло республиканское обучение волонтеров, которые будут помогать избирателям в дни голосования на выборах. В качестве волонтеров зарегистрировались более 500 человек, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к голосованию. И сегодня мы проводим финальное обучение волонтеров, которые зарегистрировались на федеральном портале «Добро.рф» и готовы к оказанию помощи, поддержке маломобильных избирателей, тех, кто по определенным причинам не сможет прийти на избирательный участок», – сказал он.

Глава Центризбиркома отметил, что среди волонтеров есть студенты Казанского государственного медицинского университета. Это важно, по его словам, в том числе и потому, что в республике 36 избирательных участков откроются в больницах. Кроме того, на участие в проекте откликнулись волонтеры серебряного возраста.

«Сейчас количество волонтеров гораздо больше тех заявок, которые поступили нам от избирателей. Но я уверен, что они еще поступят. Хочу напомнить, что заявку на помощь волонтеров можно подать на едином портале госуслуг. Самое главное, чтобы этот очень важный проект перешел в дальнейшую поддержку граждан нашей республики», – заявил Кондратьев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов добавил, что студенты-волонтеры прошли специальную подготовку, получили навыки оказания медицинской и психологической помощи.

«Благодарю Центральную избирательную комиссию за то, что нашему университету доверено начать этот проект, который имеет огромное будущее. Для студентов это возможность стать волонтером крупнейшего российского проекта и быть максимально полезным на избирательных участках, в том числе в тех, которые будут открыты в медицинских организациях, в отдаленных населенных пунктах», – подчеркнул он.

Фаррахов заметил, что работа в дни голосования поможет студентам медицинского вуза проявить себя в своей будущей профессии. «Профессия врача – это служение людям. И во время такого важнейшего политического события в нашей стране они используют эту возможность. Надеюсь, что этот проект будет развиваться. И уже на следующих выборах студенты смогут поделиться опытом», – резюмировал он.

В формате видеоконференцсвязи к обучению подключились волонтеры из всех муниципальных образований Татарстана. Им рассказали о правах и обязанностях волонтера на избирательном участке, действиях в нештатных ситуациях, основах первой помощи, а также о правилах сопровождения маломобильных избирателей и людей с нарушениями зрения и слуха.

Волонтер может сопровождать избирателя до помещения для голосования, кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, выхода из помещения для голосования. Он также может находиться около или внутри помещения для голосования.

При появлении избирателя с инвалидностью ему необходимо выяснить, нуждается ли он в помощи, в том числе в сопровождении.

Волонтер не может голосовать за другого человека. Однако есть исключения, если избирателю нужна помощь в заполнении документов. Решение об особом порядке голосования принимает избирательная комиссия и об этом предупреждают наблюдателей.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.