Сосна, ель и береза: в Татарстане собрали более 1,2 тыс. кг лесных семян

Запас лесных семян для восстановления лесных насаждений на участках, где деревья были вырублены или погибли, сформирован в Татарстане.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на совместном заседание Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при комитете.

«Качественные семена – фундамент успешного лесовосстановления, поскольку из них выращивается посадочный материал. Плановое значение на этот год составляет 11,4 тыс. килограммов лесных семян. На сегодняшний день специалистами структурных подразделений министерства собрано около 1,2 тыс. килограммов семян. Это семена сосны обыкновенной – более 600 килограммов, ели европейской – свыше 300 килограммов, березы, липы, ясеня», – отметил он.

По данным Зарипова, работы по сбору семян продолжаются и будут завершены в оптимальные сроки осенью. В настоящее время продолжается сбор семян березы, ясеня и желудей.