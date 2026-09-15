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Экономика 15 сентября 2026 18:24

Проект строительства ЖК на улице Рауиса Гареева в Казани прошел экспертизу

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Проект строительства жилого комплекса на улице Рауиса Гареева в столице Татарстана прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает казанское ООО «Специализированный застройщик „Р-Девелопмент-2“». Технический заказчик – московское ООО «Технический заказчик ФСК Регион».

Подготовило проектную документацию на строительство жилого комплекса и провело инженерные изыскания ООО «Кристалл-Проект», зарегистрированное в селе Кутема Черемшанского района Татарстана.

Высота многоквартирных жилых домов, которые будут возведены при строительстве нового ЖК, превысит 16 этажей, следует из текста заключения.

#жилищное строительство #экспертиза #Строительство
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