Проект строительства ЖК на улице Рауиса Гареева в Казани прошел экспертизу
Проект строительства жилого комплекса на улице Рауиса Гареева в столице Татарстана прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).
Застройщиком выступает казанское ООО «Специализированный застройщик „Р-Девелопмент-2“». Технический заказчик – московское ООО «Технический заказчик ФСК Регион».
Подготовило проектную документацию на строительство жилого комплекса и провело инженерные изыскания ООО «Кристалл-Проект», зарегистрированное в селе Кутема Черемшанского района Татарстана.
Высота многоквартирных жилых домов, которые будут возведены при строительстве нового ЖК, превысит 16 этажей, следует из текста заключения.