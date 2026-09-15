«Миллиард.Татар» предлагает читателям выбрать лучшую татарскую песню года

Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» объявил о голосовании в новой номинации – «Лучшая татарская эстрадная песня 2026 года».

В топ-10 включены: Ильмира Нагимова и Гузель Уразова с «Татар кызы», Наиля Авхадиева с «Сәгатькә карама», Ильсия Бадретдинова с «Җәй, сагындырдың әй», Ришат Тухватуллин с «Санамачы гомер», ARTUR & ADENA с «Сине көтәм», Фирдус Тямаев с «Телефон», Линар Шаймухаметов с «Җаным», Рустам Асадуллин с «Фа-фа», Салават Фатхетдинов и Артур Исламов с «Ак болытлар».

Голосование организовано в социальной сети «ВКонтакте», в Телеграм-канале и на сайте самого издания.

Участники конкурса «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Среди них – как привычные «Песня года» и «Учитель года», так и неожиданные «Самый активный татарин за пределами РТ» и «Неудача года». Голосование в номинациях идет поочередно с 10 сентября. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, победителей объявят 2 декабря.

Подробнее о рейтинге читайте в материале «Татар-информа» «Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты.