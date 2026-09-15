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СВО 15 сентября 2026 19:14

ВС РФ поразили вражеский танкер, паром и ж/д состав

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Вооруженные силы России поразили танкер, паром и железнодорожный состав, предназначенные для обеспечения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удары были нанесены беспилотниками.

По данным ведомства, танкер был поражен в порту «Измаил». Судно доставляло врагу горюче-смазочные материалы.

Кроме того, в порту «Черноморск» поражен морской паром типа «РО-РО», доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. А в порту «Южный», в момент погрузки припасов, предназначенных для врага, был поражен железнодорожный состав.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.

#СВО #вооруженные силы россии #минобороны россии
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