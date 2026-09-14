Школьникам Татарстана расскажут, как мошенники придумывают истории для обмана

С 14 сентября по 11 октября 2026 года в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдет урок по теме «Как мошенники придумывают истории для обмана?». Материалы – видеоконтент и методические рекомендации для педагогов – размещены на сайте цифровойликбез.рф, сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, Яндекс во второй раз участвует во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез». Эксперты компании подготовили онлайн-урок о претекстинге – виде мошенничества, при котором злоумышленник придумывает правдоподобную историю, чтобы выманить личную информацию, деньги или заставить человека совершить нужное действие. Мошенники давят на эмоции – страх, стыд или жалость – и делают акцент на срочности.

Урок рассчитан на детей от 6 лет, но подойдет и взрослым. Формат – короткий мультфильм о рыбке-коробочке из подводного города Кораллвиль с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих пользователей.

«Кибермошенники нередко выбирают целью детей, рассчитывая на их неопытность и доверчивость. Цель урока – научить детей критически относиться к информации и не доверять незнакомцам», – говорит Александр Каледа, директор по информационной безопасности в Яндексе.

«Сегодня цифровая грамотность становится таким же базовым навыком безопасности, как умение закрыть дверь. В 2025 году в России зарегистрировали 663 тыс. киберпреступлений, ущерб составил 189,5 млрд рублей», – отмечает Юлия Горячкина, директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

К мультфильму прилагаются презентация, интерактивные задания, сценарий занятия и тест для закрепления знаний.