Росприроднадзор предъявил злостным нарушителям в РТ ущербы на 7,1 млрд рублей

На территории Татарстана в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, насчитывается более 3 тыс. наименований. Для снижения административного давления на хозяйствующих субъектов Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в этом году провело 1970 профилактических мероприятий.

Об этом сообщил сегодня руководитель управления Фаяз Шакиров на совместном заседание Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при комитете..

«Для снижения административного давления на хозяйствующие субъекты управлением в этом году проведено 1970 профилактических мероприятий. Это консультации, профилактические визиты, объявления предостережений о недопустимости нарушений. Управлением в этом году также проведено 701 контрольное (надзорное) мероприятие, в том числе 112 внеплановых и 243 плановых проверки. По результатам проведенных контрольных мероприятий возбуждено 844 административных дела. Злостным нарушителям по фактам причинения вреда окружающей среде предъявлено 115 ущербов на сумму 7,1 млрд рублей», – рассказал докладчик.

По данным спикера, в настоящее время взысканы штрафы на 94 млн рублей. Шакиров отметил, что управлением еще в 2024 году были проведены проверки в отношении 14 очистных сооружений, по результатам проверок выявлено 119 нарушений.

«За 2025–2026 годы на территории республики по этим очистным сооружениям проведено 20 повторных внеплановых проверок. Выдано 12 предписаний, семь из них выполнены», – добавил Шакиров.

Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты – члены комитета рассмотрели проект республиканского закона о переводе земельных участков, расположенных в отдельных муниципальных районах, из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию.