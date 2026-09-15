news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 15 сентября 2026 20:03

Пытаясь потушить горящий дом, татарстанец получил ожоги

Читайте нас в

Пожар произошел сегодня в Альметьевске – на улице Акзама Валиханова горел частный одноэтажный бревенчатый дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Помимо дома, горели надворные постройки. Общая площадь пожара составила 122 кв. метра. В результате происшествия пострадал 58-летний мужчина. Он самостоятельно пытался потушить огонь. Мужчина получил ожоги кисти и височной области 2 степени. От госпитализации он отказался.

Причина происшествия устанавливается.

#пожар в альметьевске #гу мчс рф по рт #получил ожоги
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

15 сентября 2026

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

15 сентября 2026
Новости партнеров