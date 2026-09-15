ТАСС: До десяти стран готовы принять у себя переговоры по Украине

До десяти стран с разных континентов уже предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Таких стран уже с десяток. Это и европейская, и азиатская часть, разные континенты», – отметил собеседник агентства.

«Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная», – уточнил источник.

Ранее помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным, что Объединенные Арабские Эмираты вновь могут стать площадкой для трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов.

«Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – заметил дипломат.

При этом российская сторона не рассматривает в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию Швейцарию, рассказал позднее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.