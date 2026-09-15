За поддержу бойцов СВО Союз садоводов РТ наградили в Госсовете Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Представителей регионального отделения Союза садоводов России по РТ, которые поддерживают участников специальной военной операции и регулярно отправляют им шефскую помощь, наградили сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию агропромышленной и продовольственной политике.

Награды воинских частей садоводам Татарстана вручили председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев и заместитель председателя комитета Назип Хазипов.

Хамаев поблагодарил садоводов за волонтерскую работу и активную гражданскую позицию.

«Помимо продуктов и вещей, садоводы стараются оказать любую посильную помощь в сборе необходимого оборудования и техники для нужд военнослужащих. Приобретают антидроновые покрывала, генераторы и другие средства, облегчающие выполнение боевых задач и сохраняющие жизни бойцов», – сказал он.

Благодарственными письмами за оказание активной помощи военнослужащим были награждены члены Союза садоводов России по РТ Ленар Гатауллин, Сергей Акуленков, Вадим Чиспияков, Дмитрий Гринев, Тимур Гатауллин, Маргарита Сайдашева. Медали «За бескорыстную помощь воинам России» удостоен председатель правления Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский.

«С первых дней СВО Союз садоводов Татарстана ведет сбор гуманитарной помощи для бойцов. Мы отправляем не только продукты питания, но и мотоинструменты, строительные материалы, а также личные автомобили», – сообщил Илья Слесарский журналистам.

По его словам, движение объединяет более миллиона человек, помощь бойцам носит системный характер.