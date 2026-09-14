Абдулганиев обсудил с предпринимателями работу Центра поддержки маркировки

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил Центр поддержки маркировки при Фонде поддержки предпринимательства РТ и встретился с первым заместителем генерального директора фонда – руководителем Центра «Мой бизнес» Линарой Бурхановой. Она рассказала о работе Центра поддержки маркировки, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

По словам Бурхановой, с начала работы центра в марте 2026 года консультации получили несколько сотен предпринимателей. К тому же, отметила она, постоянно под маркировку «Честного знака» подпадают новые категории товаров, а центр отслеживает все изменения и помогает бизнесменам подстраиваться под них.

«Каким бы ни был размер штрафа, для предпринимателя любой штраф – неприятная ситуация. Наша задача – помочь предпринимателям работать в соответствии с требованиями государства», – добавила Бурханова.

В ходе посещения Центра поддержки маркировки Фарид Абдулганиев пообщался с двумя бизесменами, которые ранее прибегли к помощи со стороны этой структуры.

Индивидуальный предприниматель Ренат Шамионов, который занимается производством замороженных полуфабрикатов (пельменей, котлет, выпечки), рассказал, как центр помог ему разобраться с маркировкой продукции, настроить оборудование и избежать чреватых штрафами ошибок.

«<...> нам объяснили каждый шаг – от регистрации в системе до настройки касс. Помощь бесплатная, консультации понятные. Это реально сэкономило нам время и нервы», – заявил он.

В свою очередь директор занимающегося производством косметики, БАДов, чаев и эликсиров ООО «ФЗП» Рамиль Яруллин подтвердил, что специалисты центра помогли его компании, у которой каждая категория продукции имеет свои особенности маркировки, выстроить рабочие процессы без сбоев и штрафов.

Фарид Абдулганиев подчеркнул, что создание центра стало логичным продолжением системной работы по снижению административного давления на бизнес.

«В 2025 году тема маркировки была на первом месте по количеству обращений в наш адрес – 22% от всех жалоб. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова мы добились отсрочки до 1 марта 2026 года. Но мы понимали: просто дать время – недостаточно. Нужно было создать механизм помощи. Так появился этот центр. И сегодня мы видим результат: тема маркировки практически сошла на нет в обращениях. Предприниматели адаптировались, работают спокойно и без страха проверок», – описал он свое видение ситуации.

Кроме того, бизнес-омбудсмен РТ напомнил, что Татарстан вошел в число 16 пилотных регионов, где помощь по маркировке оказывается бесплатно. Он поблагодарил предпринимателей за высокую оценку деятельности центра и пожелал им успехов в развитии своего бизнеса.