Студенты Университета Иннополис пройдут стажировки в вузе Шэньчжэня

Студенты Университета Иннополис в 2026/27 учебном году смогут пройти стажировки в инженерных и лабораторных центрах Шэньчжэньского политехнического университета. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков.

«Уже в 2026/27 учебном году состоятся первые студенческие обмены и стажировки преподавателей, семинары, повышение квалификации и работа студентов в инженерных и лабораторных центрах Шэньчжэньского политехнического университета», – сказал Вандюков.

Меморандум о сотрудничестве Университет Иннополис подписал с Шэньчжэньским политехническим университетом и компанией «АДВ-Е». Стороны будут сотрудничать в сфере проектирования и производства микроэлектроники.

Вузы планируют совместно разрабатывать учебные материалы и лабораторные работы по микроэлектронике, архитектуре процессоров и программируемым логическим интегральным схемам. Также запланированы проекты в области высокоскоростных решений Fibre Channel и локализация учебно-методического комплекса на базе китайской системы автоматизации проектирования.

По словам Вандюкова, сотрудничество позволит укрепить инженерную и кадровую базу Татарстана. В Университете Иннополис планируют адаптировать учебные программы, создать лабораторные стенды по процессорам, печатным платам и программируемым логическим интегральным схемам, а также запустить пилотные лаборатории по микроэлектронике.

«Обучение будет напрямую связано с прикладными R&D-задачами и созданием аппаратных прототипов – именно так готовятся инженеры, способные решать реальные задачи отрасли», – отметил директор Университета Иннополис.