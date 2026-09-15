Видео: Подросток на «Ладе» влетел в женщину на тротуаре во дворе в Челнах

Подросток на "Ладе" сбил женщину во дворе дома в Челнах

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Появилось видео жуткого ДТП, произошедшего сегодня в Набережных Челнах. На записи видно, как легковушка влетает в женщину, находившуюся на тротуаре во дворе жилого дома. Сперва женщину подбрасывает вверх, а затем она оказывается под колесами авто.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, происшествие случилось во дворе дома № 17 по улице Шамиля Усманова. За рулем «Лады» 12-й модели был 17-летний подросток, который, разумеется, не имел водительских прав. Под колеса авто попала 45-летняя женщина. Она жива, госпитализирована. Подростка задержали, на него составили соответствующие административные материалы.