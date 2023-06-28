ПСБ выделил предпринимателям РТ 2,5 млрд рублей в рамках программы «Лимит открыт»

Более тысячи российских предпринимателей малого и среднего бизнеса могут воспользоваться в Татарстане возобновляемой кредитной линией «Лимит открыт». Программа была запущена в августе прошлого года и очень быстро стала востребованной.

Согласно условиям продукта, банк заранее самостоятельно рассчитывает максимальную сумму кредитной линии, основываясь на общедоступных источниках информации о компании. Таким образом для каждой организации формируется индивидуальное предложение. Воспользоваться им предприниматель может через интернет-банк ПСБ. Кредитная линия открывается на 10 лет, залог не требуется. По условиям предложения, можно получить средства по мере необходимости полностью или частями (траншами) в рамках доступного лимита. После погашения транша сумма лимита будет возобновлена.

«Главная особенность программы "Лимит открыт" — его моментальная доступность, кредитный лимит для клиента предварительно уже одобрен банком. Его получение не требует залога, а оформить заем можно онлайн. На банковском рынке такие предложения пользуются спросом, но, как правило, они ограничены лимитом. ПСБ увеличил возможности кредита до 100 млн рублей без обеспечения, только с поручительством учредителей бизнеса, а решение о финансировании можно получить за один день», - отметил руководитель ПСБ в РТ Ахатов Руслан.

* «Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита – до 100 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1%, ставка – индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.

Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Подробную информацию об условиях предоставления и погашения кредитов, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

Генеральная лицензия банка России № 3251.

Реклама. Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 2VtzquebWFm