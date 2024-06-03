На финалы Игр БРИКС в семи видах спорта раскупили все билеты

За 10 дней до старта Игр стран БРИКС в Казани болельщики раскупили билеты на финалы по семи видам спорта: бадминтон, бокс, настольный теннис, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная и художественная гимнастики.

Сейчас болельщики активно выкупают билеты на четверть- и полуфинальные дни соревнований по этим видам спорта.

Как сказал министр спорта РТ Владимир Леонов, Игры стран БРИКС смогли превзойти успех Игр Будущего. Тогда за две недели до старта турнира были выкуплены билеты на финалы в дисциплинах «Битва Роботов» и турнире по Dota 2.

Он напомнил, что на Игры стран БРИКС открыли продажу билетов всего за 50 дней до их старта. При этом за первые дни было реализовано 10% всех билетов из порядка 100 тыс.

«За две недели до церемонии открытия Игр у нас уже проданы все места на семь финалов и приближается солд аут ещё по нескольким видам спорта», – поделился Леонов, подчеркнув, что на «бриксовских играх» будет такой же аншлаг, как на минувших Играх Будущего.

Отметим, что для удобства болельщиков появился путеводитель по билетной программе Игр БРИКС 2024, где собрана вся информация для зрителей: от спортпрограммы до полезных советов.

Приобрести билеты на Игры БРИКС 2024 в Казани можно на официальном сайте соревнований или на сайте официального партнера турнира kassir.ru.