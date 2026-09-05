Мухаметшин открыл финал Кубка Президента Федерации волейбола Татарстана

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Финальные игры XIII Кубка Президента Федерации волейбола Татарстана среди промышленных предприятий прошли в казанском спорткомплексе «Тулпар». Соревнования открыл Почетный Председатель Государственного Совета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Приветствуя финалистов и болельщиков, Мухаметшин поблагодарил участников и организаторов турнира за вклад в развитие волейбола в республике.

«Волейбол в республике успешно развивается; эту спортивную игру любят на предприятиях, в общеобразовательных учреждениях, в районах. Кроме того, он воспитывает в молодежи командный дух, в том числе благодаря вашему примеру», – сказал Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В этом сезоне за Кубок боролись более 60 команд промышленных предприятий. Мухаметшин отметил, что за каждой командой стоит большой коллектив, стремящийся достойно представить свою организацию и район.

«Волейбол – один из самых доступных видов спорта, и в республике он развит на самом высоком уровне. Такие турниры развивают, в том числе, и патриотизм, поскольку спортсмены чувствуют ответственность за предприятие, на котором трудятся, за район, который они представляют», – отметил Фарид Мухаметшин в общении с журналистами.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В финальный этап турнира вышли команды ПАО «Татнефть» из Альметьевска, АО «Татэнерго» из Набережных Челнов, ООО «Казань-Восток-Сервис» и АО «Татхимфармпрепараты» из Казани. Также в решающих играх участвуют команды Мамадышского, Апастовского, Сармановского, Аксубаевского, Сабинского и Нижнекамского районов.