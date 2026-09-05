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Политика 5 сентября 2026 14:34

Альбир Крганов: «Запад активно насаждает идеологию русофобии, исламофобии»

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Страны Запада пытаются навязать России чуждые духовно-нравственные ориентиры и насаждают исламофобию, заявил председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на II Международном религиозном саммите в Санкт-Петербурге.

По его словам, действия западных стран затрагивают не только духовную сферу, но и религиозные и национальные отношения.

«Заметно, что духовная деградация стран коллективного Запада сопровождается агрессивным навязыванием нам ложных ценностей и человеческих извращений, попытками перенести политику создания управляемого хаоса в нашу сферу духовно – нравственных ценностей, религиозных и национальных отношений, они активно насаждают идеологию русофобии, исламофобии, сепаратизма и экстремизма», – сказал Крганов.

Он также подчеркнул необходимость совместной работы по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и их передаче подрастающему поколению.

#ислам
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