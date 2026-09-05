За несколько часов рейда в Татарстане выявлены нарушения правил охоты

В связи с открытием осеннего сезона охоты на пернатую дичь в Татарстане начались профилактические мероприятия. Сегодня утром рейд прошел в Высокогорском районе Татарстана с участием журналистов.

«Сегодня с утра, буквально за несколько часов, выявлено несколько нарушений. Составлены четыре протокола по статье 8.37 – "Нарушение правил охоты". Всего у нас в республике созданы 172 рейдовые группы с участием сотрудников Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам», – сообщил по итогам рейда зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

В ходе рейдов инспекторские группы проверяют соблюдение правил охоты, документы на право ношения оружия, соблюдение правил его транспортировки. Так, сегодня у двух охотников в Высокогорском районе при себе не оказалось документов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Хочу предупредить охотников: недопустима охота в состоянии алкогольного опьянения. Часто охотники приезжают и начинают хулиганить – баловаться спиртным, стрелять по мишеням и бутылкам, что недопустимо», – сказал Мутахаров.

Он напомнил, что за нарушение правил охоты предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до 4 тыс. рублей. За незаконную охоту, повлекшую ущерб в размере более 40 тыс. рублей, размер штрафа составит до 500 тыс. рублей, возможно лишение свободы до двух лет.

«За нарушение правил охоты в этом году составлено 176 протоколов по части первой статьи 8.37 КОАП. Возбуждено восемь уголовных дел за деяния, которые ведут к ущербу в размере более 40 тысяч рублей. Это незаконная добыча лося, кабана, косули – браконьерство», – уточнил Мутахаров.

В таких случаях вызываются сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия, материалы направляются в суд. За подобные нарушения в республике в прошлом году у охотников были изъяты автомобили «Нива» и ружья.

«Буквально вчера при погоне браконьерами из машины было выброшено два ружья. Конечно, по оружию их легко найти, потому что оно зарегистрировано. Сейчас ведутся следственные мероприятия, виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», – сказал Мутухаров.