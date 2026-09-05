Европейские страны, которые выступают за продолжение конфликта на Украине ради нанесения ущерба России, в результате лишь ослабят собственные экономические и политические позиции. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший член Палаты представителей Конгресса США Деннис Кусинич.

Кусинич, представлявший штат Огайо в нижней палате Конгресса с 1997 по 2013 год, заявил, что некоторые европейские страны поддерживают продолжение боевых действий на Украине и придерживаются позиции НАТО, которую он считает агрессивной по отношению к России.

Комментируя в том числе недовольство ряда европейских стран участием российской стороны во встречах Группы двадцати в США, бывший конгрессмен отметил, что Европе необходимо учитывать изменения в международной обстановке.

По мнению Кусинича, объем европейской поддержки Украины не сможет изменить конечный исход конфликта. При этом продолжение такой политики, как считает бывший законодатель, будет ухудшать экономическое и политическое положение европейских стран, выступающих за продолжение противостояния с Россией.

Кусинич участвовал в президентских кампаниях в США в 2004 и 2008 годах, а также занимал пост мэра Кливленда в штате Огайо.

Бывший конгрессмен считает, что стороны должны стремиться к такому урегулированию конфликта, которое в дальнейшем позволило бы жителям России и Украины восстановить прежние дружественные отношения и мирно сосуществовать.

По мнению Кусинича, США способны содействовать урегулированию остающихся разногласий. Он также считает, что возможность такой роли Вашингтона признают и в России.

Кусинич был одним из основателей рабочей группы в Палате представителей Конгресса США, созданной для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с Россией.