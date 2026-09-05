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Происшествия 5 сентября 2026 13:44

В Ярославле водитель без прав въехал в остановку и сбил троих

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Водитель иномарки в Ярославле въехал в остановку и сбил троих человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

«Водитель иномарки совершил наезд на группу граждан и остановочный комплекс. По предварительным данным, в результате ДТП погиб мужчина-пешеход 1985 года рождения, еще двое граждан доставлены в больницу для оказания помощи», – рассказали в ведомстве.

Водитель попытался скрыться, однако был задержан. За рулем оказался 18-летний парень без прав. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году в Татарстане произошел аналогичный случай. Водитель проехал между остановившимся автобусом и автобусной остановкой, сбив выходящих из автобуса людей. В результате ДТП 11 человек получили различные травмы. В середине июня 2026 года водителю огласили приговор – 4 года и месяц колонии-поселения и лишение прав на 2 года и 10 месяцев.

#ДТП с погибшим
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