В Ярославле водитель без прав въехал в остановку и сбил троих

Водитель иномарки в Ярославле въехал в остановку и сбил троих человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

«Водитель иномарки совершил наезд на группу граждан и остановочный комплекс. По предварительным данным, в результате ДТП погиб мужчина-пешеход 1985 года рождения, еще двое граждан доставлены в больницу для оказания помощи», – рассказали в ведомстве.

Водитель попытался скрыться, однако был задержан. За рулем оказался 18-летний парень без прав. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году в Татарстане произошел аналогичный случай. Водитель проехал между остановившимся автобусом и автобусной остановкой, сбив выходящих из автобуса людей. В результате ДТП 11 человек получили различные травмы. В середине июня 2026 года водителю огласили приговор – 4 года и месяц колонии-поселения и лишение прав на 2 года и 10 месяцев.